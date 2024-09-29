Beşiktaş'ta rota yeniden Sadio Mane

Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, ara transfer döneminde kadroyu güçlendirme hedefini açıkladı. Yücel'in sözleri, Sadio Mane'nin Beşiktaş'a transfer olabileceği yönündeki spekülasyonları yeniden gündeme getirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'ta rota yeniden Sadio Mane
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29 Eylül 2024 10:10

Beşiktaş'ın transfer çalışmalarında adı sıkça geçen 2. Başkan Hüseyin Yücel Azerbaycan radyosuna önemli açıklamalar yaptı.

Yücel, "Ara transferde, özellikle kanat bölgesindeki eksiklerimizi tamamlamak istiyoruz. Beşiktaş'ın üzerindeki ölü toprağını attık, inşallah sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf biz olacağız" dedi.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDEYDİ

Yücel'in bu açıklamaları transfer dönemi kapanmadan önce sık sık Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerden birisi olan Senegalli futbolcu Sadio Mane'yi akıllara getirdi.

Öte yandan Beşiktaş'ın, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Sadio Mane'nin durumu ile bilgi almaya devam ettiği iddia edildi. Avrupa'da oynamak istediğini sürekli dile getiren Mane'nin ara transfer döneminde ayrılması söz konusu olabilir.

MANE'YE YAKINDAN TAKİP

Yıldız futbolcuların ayrılık ihtimaline karşı, Beşiktaş yönetimi özellikle Mane'yi yakından takip ediyor. Böylelikle başka bir takım ile anlaşmasının önüne geçmek istiyor. Transfer döneminde siyah beyazlı yetkililer, Suudi Arabistan ekibiyle yeniden temasa geçebilir.

PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 9 maça çıkan Mane, 1 gol 5 asistlik performans sergiledi.



 
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