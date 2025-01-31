Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz pazarlığı sürüyor

Beşiktaş'ın, tekrar kadrosuna katmak istediği Rıdvan Yılmaz için Rangers, 5 milyon Euro istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz pazarlığı sürüyor
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31 Ocak 2025 17:23

Beşiktaş'ta sol beke düşünülen Rıdvan Yılmaz için pazarlıklar devam ediyor. 

Rangers, Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralama girişimine karşı "Bu transfer sadece bonservisiyle gerçekleşebilir. 5 milyon Euro teklif ederseniz o zaman şartları görüşebiliriz" yanıtını verdi. Siyah beyazlılar ise 2022 yazında 4 milyon Euro'ya Rangers'a gönderdiği 23 yaşındaki oyuncu için bu rakamı çok buldu.

Sabah'ta yer alan habere göre siyah beyazlı takım, 3 milyon Euro bonservis bedeli düşüncesine sahip. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.

Bu sezon 20 maçta 1256 dakika forma giyen Rıdvan, 1 asist kaydetti. Milli futbolcu maçların sadece %29'unda ilk 11'inde oynayabildi.

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