Beşiktaş'ta sol beke düşünülen Rıdvan Yılmaz için pazarlıklar devam ediyor.
Rangers, Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralama girişimine karşı "Bu transfer sadece bonservisiyle gerçekleşebilir. 5 milyon Euro teklif ederseniz o zaman şartları görüşebiliriz" yanıtını verdi. Siyah beyazlılar ise 2022 yazında 4 milyon Euro'ya Rangers'a gönderdiği 23 yaşındaki oyuncu için bu rakamı çok buldu.
Sabah'ta yer alan habere göre siyah beyazlı takım, 3 milyon Euro bonservis bedeli düşüncesine sahip. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.
Bu sezon 20 maçta 1256 dakika forma giyen Rıdvan, 1 asist kaydetti. Milli futbolcu maçların sadece %29'unda ilk 11'inde oynayabildi.
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz pazarlığı sürüyor
Beşiktaş'ın, tekrar kadrosuna katmak istediği Rıdvan Yılmaz için Rangers, 5 milyon Euro istedi.
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31 Ocak 2025 17:23
Beşiktaş'ta sol beke düşünülen Rıdvan Yılmaz için pazarlıklar devam ediyor.
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