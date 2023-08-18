Beşiktaş'ta Ramos kararı!

Beşiktaş Transfer Haberleri: Beşiktaş, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Sergio Ramos'un transferinden mali şartlar nedeniyle vazgeçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta Ramos kararı!
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18 Ağustos 2023 18:11
Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, İspanyol stoper Sergio Ramos ile ilgili kararını verdi.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Ramos'un transferinden vazgeçti.

37 yaşındaki futbolcunun abisi Rene Ramos ile görüşen Beşiktaş, Ramos'un mali koşulları nedeniyle bu transferi rafa kaldırdı.

Kadrosuna yeni bir stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın bu gelişmenin ardından alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.

SERGIO RAMOS KİMDİR?

Sevilla altyapısında yetişen ve daha sonra Real Madrid'e transfer olan Ramos, İspanyol devinde 16 yıl forma giydi. Ramos, 2021 yazında ise Paris Saint-Germain'e imza attı. 

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