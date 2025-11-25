Beşiktaş'ta Rafa Silva mumla aranıyor!

Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak isteyen ve Fenerbahçe derbisinden sonra hiçbir antrenmana çıkmayan Rafa Silva mumla aranıyor.
Portekizli futbolcu ligde toplam 3 maçta takımdaki yerini alamadı.
32 yaşındaki yıldızın forma giyemediği Kasımpaşa (deplasman) ve Samsunspor müsabakalarında Beşiktaş sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Siyah beyazlılar Rafa Silva'sız tek galibiyetini Antalyaspor deplasmanında 3-1'lik skorla aldı.
