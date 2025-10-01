Beşiktaş'ta Rafa Silva istatistikte lider

Beşiktaş 'ın Süper Lig'de Kocaelispor karşısında aldığı 3-1'lik galibiyete damga vuran isim yine Rafa Silva oldu.

Sezon başından bu yana sergilediği üstün performansla dikkat çeken Portekizli yıldız, attığı goller ve oyun içindeki katkısıyla adeta takımın hücum yükünü sırtlıyor.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Kocaelispor maçında da ağları havalandıran Rafa Silva, bu sezonki gol sayısını 5'e çıkararak Beşiktaş'ın en skorer oyuncusu unvanını pekiştirdi. Siyah-beyazlıların hücum hattında kilit rol oynayan Silva, etkili koşuları ve pozisyon bilgisiyle rakip savunmaların korkulu rüyası haline geldi.

İSTATİSTİKLERDE LİDER

Silva'nın katkısı sadece attığı gollerle sınırlı değil. Rakip kaleye gönderdiği 19 şutla takım içinde bu alanda zirvede yer alan tecrübeli futbolcu, aynı zamanda ceza sahasında en çok topla buluşan isim oldu. 38 kez ceza sahası içinde topla buluşarak Beşiktaş'ın en çok fırsat yaratan oyuncusu konumuna gelen Silva, Sergen Yalçın'ın sisteminde vazgeçilmez bir rol üstleniyor.

RAKİPLERİN ÖZEL ÖNLEMİ YETMEDİ

Portekizli yıldız, sık sık faullerle durdurulmak isteniyor. Bu sezon 11 kez faule maruz kalan Silva, siyah-beyazlı ekipte en çok faul yapılan oyuncu olarak da öne çıkıyor. Rakiplerin tüm önlemlerine rağmen etkili oyununu sürdüren Silva, sahadaki direnciyle de taraftardan tam not aldı.

TARAFTARIN UMUDU: RAFA

Beşiktaş camiasında, sezonun geri kalanı için Rafa Silva'nın performansının belirleyici olacağı görüşü hâkim. Yıldız futbolcunun formunu sürdürmesi halinde şampiyonluk yarışında iddialı bir konuma gelinmesi bekleniyor. Taraftarlar ise Silva'nın yüksek form grafiğiyle birlikte umutlarını daha da artırmış durumda.