Beşiktaş'ta orta saha gündemi: Batrakov

Beşiktaş, Lokomotiv Moskova forması giyen orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov'u kadrosuna katmayı hedefliyor.

calendar 04 Eylül 2025 07:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, transfer döneminde ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Sağ kanatta Cerny ile dikkat çeken Kartal, orta sahaya uzun vadeli bir yatırım planlıyor.

HEDEF RUSYA

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda, hem oyun kurma hem de hücumda esneklik sağlayacak bir isim için harekete geçen siyah-beyazlılar, Lokomotiv Moskova'nın genç yeteneği Aleksey Batrakov'u kadrosuna katmayı hedefliyor.

GELECEĞİ PARLAK

20 yaşındaki Rus futbolcu, kreatif pasları, oyunu yönlendirme yeteneği ve sahadaki liderlik özellikleriyle Rus futbolunun geleceği parlak yıldızları arasında yer alıyor.

PİYASA DEĞERİ

Lokomotiv Moskova altyapısından yetişen Batrakov'un güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

PERFORMANSI

Bu sezon 7 maçta 7 gol ve 2 asistlik performansıyla göz kamaştıran genç oyuncu, profesyonel kariyerinde 39 maçta 21 gol kaydetti. Ayrıca Rus Milli Takımı'nda 5 maçta 2 gol atarak potansiyelini kanıtladı. 

