Beşiktaş'ta Önder Karaveli için kader anı!

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.



Katar'ın başkenti Doha'daki karşılaşma saat 20.45'te Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.



Siyah-beyazlı ekip karşılaşmaya 8 oyuncusundan yoksun çıkacak. Üst solunum enfeksiyonu bulgularına rastlanan Necip Uysal, Can Bozdağan, Salih Uçan, Güven Yalçın, Serdar Saatçı, sakatlıkları bulunan Mert Günok ile Gökhan Töre de karşılaşmada forma giyemeyecek.



Bir futbolcunun da yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra Rachid Ghezzal da görev alamayacak.



- Önder Karaveli ilk deneyiminde kupa peşinde



Siyah-beyazlı ekip, teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde 6. maçına çıkacak.



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen Karaveli yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de 4 maça çıkan Beşiktaş, 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı.



Beşiktaş, Karaveli'nin sorumluluğunda Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Altay'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turuna yükseldi.



Önder Karaveli, Beşiktaş'ın başındaki ilk deneyiminde Turkcell Süper Kupa'yı almanın sevincini yaşamak için sahada takımını yönlendirecek.



