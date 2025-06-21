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3-1
20 Haziran
Waterford FC-Bohemian FC
2-1
20 Haziran
Shamrock -Cork City
4-1

Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul toplantısı

Önemli konuların masaya yatırılacağı genel kurul toplantısı, 22 Haziran'da yapılacak.

calendar 21 Haziran 2025 10:02 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2025 10:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul toplantısı
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Beşiktaş Kulübünde olağanüstü genel kurul toplantısı 22 Haziran'da yapılacak.

ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda 15 Haziran'da yapılması gereken toplantı, çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle gerçekleştirilemedi. Çoğunluk aranmaksızın 22 Haziran'da düzenlenecek olağanüstü genel kurul toplantısı, saat 10.30'da başlayacak.

Genel kurulda kulübe ait taşınmazlarla ilgili projeler, BJK Plaza'nın kiralanması, borsadaki halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin uzatılmasıyla ilgili maddelerde yönetim kuruluna yetki verilmesi oylanacak.


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