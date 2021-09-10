Beşiktaş'ta Oğuzhan takımda kalmayı seçti

Beşiktaş'ta Alex Teixeira, Salih Uçan ve Miralem Pjanic transferleri sonrası forma şansı iyice azalan Oğuzhan Özyakup, takımda kalmayı tercih etti.



Yönetimin kiralık ayrılması konusunda izin verdiği futbolcu, bazı kulüplerle görüşmesine rağmen istediği şartlarda sözleşme alamadı.



Oğuzhan'ın ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali yüksek.



LJAJIC, DOUGLAS VE LENS KADRO DIŞI



Yüksek maaşları nedeniyle gitmeyi reddeden Ljajic, Douglas ve Lens ise takımdan ayrı şekilde çalışacak.



