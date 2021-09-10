Beşiktaş'ta Oğuzhan takımda kalmayı seçti

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, takımda kalmayı tercih etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Oğuzhan takımda kalmayı seçti
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10 Eylül 2021 12:19
Beşiktaş'ta Alex Teixeira, Salih Uçan ve Miralem Pjanic transferleri sonrası forma şansı iyice azalan Oğuzhan Özyakup, takımda kalmayı tercih etti.

Yönetimin kiralık ayrılması konusunda izin verdiği futbolcu, bazı kulüplerle görüşmesine rağmen istediği şartlarda sözleşme alamadı.

Oğuzhan'ın ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali yüksek.

LJAJIC, DOUGLAS VE LENS KADRO DIŞI

Yüksek maaşları nedeniyle gitmeyi reddeden Ljajic, Douglas ve Lens ise takımdan ayrı şekilde çalışacak.


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