Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup dönemi bitiyor

Beşiktaş'ta kulübün 10 yıldır futbolcusu olan Oğuzhan Özyakup ile yollar ayrılıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup dönemi bitiyor
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22 Mart 2022 08:50
Beşiktaş'ta 10 sezondur görev yapan Oğuzhan Özyakup'un lig bitiminde sona erecek sözleşmesi uzatılmayacak. Son imzası sonrasında performansı hep aşağı doğru giden tecrübeli orta sahaya sezon sonunda teşekkür edilip yollar ayrılacak.

Kariyerine Hollanda'da devam etmeyi planlayan Oğuzhan'a, Başakşehir'in de talip olduğu ifade edildi.

Tecrübeli oyuncu bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 17 resmi maçta 1 asist yaptı.

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