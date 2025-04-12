Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu'ndan bir ilk!

Beşiktaş'ın genç santrforu Mustafa Hekimoğlu, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu'ndan bir ilk!
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12 Nisan 2025 19:40
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i konuk etti. 

Siyah-beyazlı takımın genç santrforu Mustafa Hekimoğlu, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

Genç futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Kırklarelispor maçlarında ilk 11'de kendisine yer bulmuştu.

RAMS Başakşehir maçında mücadeleye ilk 11'de başlayan 17 yaşındaki futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda birer gol ve asistlik performans gösterdi.

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