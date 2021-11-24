Beşiktaş'ta, Montero sakatlandı

Beşiktaş'ın Ajax ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında bir sakatlık yaşandı.
Siyah-beyazlılarda mücadeleye ilk 11'de başlayan Francisco Montero, 78. dakikada sakatlandı. Montero, oyuna devam edemezken, sedyeyle kenara geldi.
Montero'nun yerine ise Necip Uysal, 79. dakikada oyuna dahil oldu.
Siyah-beyazlılarda mücadeleye ilk 11'de başlayan Francisco Montero, 78. dakikada sakatlandı. Montero, oyuna devam edemezken, sedyeyle kenara geldi.
Montero'nun yerine ise Necip Uysal, 79. dakikada oyuna dahil oldu.