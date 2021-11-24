Beşiktaş'ta, Montero sakatlandı

Beşiktaş'ın Ajax ile oynadığı maçta Montero, sakatlanarak sedyeyle kenara geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta, Montero sakatlandı
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24 Kasım 2021 22:25
Beşiktaş'ın Ajax ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında bir sakatlık yaşandı.

Siyah-beyazlılarda mücadeleye ilk 11'de başlayan Francisco Montero, 78. dakikada sakatlandı. Montero, oyuna devam edemezken, sedyeyle kenara geldi.

Montero'nun yerine ise Necip Uysal, 79. dakikada oyuna dahil oldu.


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