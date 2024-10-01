Beşiktaş'ta Milot Rashica, alkış topladı!

Beşiktaş'ın Kayserispor maçında savunmada görev alan Milot Rashica, hem defansta hem de hücumda etkili bir performans sergiledi. Yaptığı asistle takımına önemli katkı sağlayan Kosovalı oyuncu, alkışları topladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Milot Rashica, alkış topladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ekim 2024 10:32

Beşiktaş'ın Kosovalı hücumcusu Milot Rashica, takımdaki eksikler sebebiyle dün akşamki Kayserispor karşılaşmasına sağ bek hattında başladı.

90 dakika sahada kalan yıldız isim, savunmadaki görevini başarılı bir şekilde yaptı ve bunun yanında hücum hattında da müsabakaya damga vuran isimler arasında yer aldı. Beşiktaş'ın Ciro Immobile'yle 2-0'ı bulduğu penaltı pozisyonunu yaptıran futbolcu olan Rashica, takımın üçüncü golünde de sahneye çıktı.

ALKIŞ TOPLADI

İtalyan yıldız Ciro Immobile'nin attığı üçüncü golün de asistini yapan Rashica, ortaya koyduğu başarılı performansla alkış topladı. Rashica, karşılaşma sonunda teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

 

 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery