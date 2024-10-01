Beşiktaş'ın Kosovalı hücumcusu Milot Rashica, takımdaki eksikler sebebiyle dün akşamki Kayserispor karşılaşmasına sağ bek hattında başladı.



90 dakika sahada kalan yıldız isim, savunmadaki görevini başarılı bir şekilde yaptı ve bunun yanında hücum hattında da müsabakaya damga vuran isimler arasında yer aldı. Beşiktaş'ın Ciro Immobile'yle 2-0'ı bulduğu penaltı pozisyonunu yaptıran futbolcu olan Rashica, takımın üçüncü golünde de sahneye çıktı.



ALKIŞ TOPLADI



İtalyan yıldız Ciro Immobile'nin attığı üçüncü golün de asistini yapan Rashica, ortaya koyduğu başarılı performansla alkış topladı. Rashica, karşılaşma sonunda teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.











