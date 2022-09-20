Beşiktaş'ta İstanbulspor maçı öncesinde Mert Günok'un forma giyebileceği gündeme gelmiş ve tecrübeli eldiven de forma giymeye hazır olduğu mesajını vermişti. Ancak; Günok ile ilgili kaleci departmanının raporu gerçeği ortaya çıkardı.
RAPOR, 'MERT HAZIR DEĞİL' DEDİ
Siyah-beyazlıların kaleci antrenörü Hakan Çalışkan, "Ameliyat olduğu dizi, diğerine göre daha geride. Sakatlık yaşadığı dizi üzerinden kalkış hızı diğerine göre daha uzun sürüyor" yazılı raporunu sundu.
ERSİN DESTANOĞLU 11'DE OYNADI
Bu raporun ardından ise İstanbulspor maçında Ersin Destanoğlu oynadı. Bilindiği üzere Mert Günok, 10 aydır sahalardan uzak kaldı. Günok'un hazır hale gelmesi halinde milli aradan sonraki Fenerbahçe maçında oynaması öngörülüyor.
RAPOR, 'MERT HAZIR DEĞİL' DEDİ
Siyah-beyazlıların kaleci antrenörü Hakan Çalışkan, "Ameliyat olduğu dizi, diğerine göre daha geride. Sakatlık yaşadığı dizi üzerinden kalkış hızı diğerine göre daha uzun sürüyor" yazılı raporunu sundu.
ERSİN DESTANOĞLU 11'DE OYNADI
Bu raporun ardından ise İstanbulspor maçında Ersin Destanoğlu oynadı. Bilindiği üzere Mert Günok, 10 aydır sahalardan uzak kaldı. Günok'un hazır hale gelmesi halinde milli aradan sonraki Fenerbahçe maçında oynaması öngörülüyor.