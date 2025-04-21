Beşiktaş'ta Masuaku performansıyla herkesi şaşırtıyor!

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonlarda eleştirilerin odak noktası olan Arthur Masuaku, bu sezon istikrarı ile herkesi şaşırttı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Masuaku performansıyla herkesi şaşırtıyor!
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21 Nisan 2025 09:16
Performansıyla eleştirilerin odağı olan Beşiktaş'ın yıldızı Arthur Masuaku son dönemdeki istikrarlı performansı ile göz doldurdu. Deneyimli futbolcu Göztepe maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Arthur Masuaku, gelecek hafta oynanacak Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDEYİ KALDIRMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, ilk seçildiği aylarda sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Masuaku'nun belirli bir maça çıkması halinde sözleşmesi 1 yıl uzayacak maddesini deneyimli sol bek ile görüşerek kaldırmıştı. 

Masuaku'nun sezon sonu gideceği veya kalacağı hala netlik kazanmamış durumda.

BU SEZON NE YAPTI?

Demokratik Kongolu sol bek şimdiden 42 resmi maça çıkarken 1 gol, 8 asiste imza attı.
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