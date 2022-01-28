Beşiktaş'ta Larin ve Vida için son görüşme

Beşiktaş Yönetimi, Domagoj Vida ve Cyle Larin'le kısa süre içinde bir kez daha masaya oturacak. İki oyuncunun kulüpteki geleceği siyah-beyazlıların yeni sezon transfer planlamasına yön verecek.

Haber; Milliyet
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Beşiktaş'ta Larin ve Vida için son görüşme
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28 Ocak 2022 08:36
Bu sezon Süper Lig'i mümkün olan en iyi noktada bitirmenin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine taşımanın hesaplarını yapan Beşiktaş'ta, yönetim kurulu gelecek sezonun transfer planlaması için düğmeye bastı. Bu konuda geç kalmak istemeyen siyah-beyazlılar, Domagoj Vida ve Cyle Larin'in durumuna göre bir strateji belirleyecek. İki oyuncunun durumunu sezon sonu gelmeden netleştirmek isteyen yönetim, ortaya çıkacak tabloya göre bir yol haritası çizecek.

Yaz transfer dönemi ne kadar erken biterse takımın lige o kadar iyi hazırlanacağını ve başarılı bir sezon geçireceğini düşünen yönetim, bu nedenle Vida ve Larin ile önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturacak. Bu görüşmelerden çıkacak neticeye göre hareket edecek olan siyah-beyazlı idareciler olumsuz yanıt gelmesi durumunda Vida ve Larin'in yerlerini doldurmak için arayışlara başlayacak.

Beşiktaş Yönetimi yaz transfer döneminde hem genç hem de tecrübeli isimlerle kadroyu oluşturmaya çalışacak. Genç yeteneklerin, tecrübeli bir takımın içerisinde daha hızlı gelişeceğini hesap eden siyah-beyazlılar bu nedenle Vida ve Larin gibi isimleri kaybetmek istemiyor.

ARADAKİ FARK BÜYÜK

Yönetim yıllık garanti ücreti yaklaşık 3.5 milyon euro olan 32 yaşındaki Vida'ya daha önce yapılan görüşmede bu paranın yarısını teklif ederken, Hırvat stoper düşünmek için süre istemişti. Yıllık 1.6 milyon euro kazanan ve yeni sözleşme imzalamak için 2.5 milyon euro talep eden Larin ise yönetimin 1.8 milyon euroluk önerisini geri çevirmişti.

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