Beşiktaş'ta Larin resti çekti: 2 milyon euro

"Fedakarlık beklemek benim hakkım"

Teknik direktörraporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi iç transferde, Fransız teknik adamın gelecek sezon da çalışmak istediğiile henüz anlaşabilmiş değil.Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre; Beşiktaş'ın çifte kupayla kapattığı sezonda takımı birçok maçta taşıyan, bu sezon ise istikrarsız performansı ile zaman zaman eleştirilen Larin'in menajeri Nick Mavromaras, şu anda primler hariç yıllıkkazanan futbolcusu için pazarlığı yıllıkgaranti paradan açmıştı. Beşiktaşlı yöneticiler ise en fazlaverebileceklerini kaydettiler.Beşiktaş yönetimi,piyasa değeri biçilen ve sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren 27 yaşındaki futbolcuyu bedavaya kaybetmemek için pazarlık masasından hemen kalkmak istemezken Larin'i iknaya uğraşıyor.Yıldız futbolcunun Beşiktaşlı yöneticileredediği öğrenildi.