Beşiktaş'ta istifa ve ayrılık kararları!

Beşiktaş Kulübü'nde futbol takımındaki kötü gidişatın ardından istifa ve ayrılık kararları geldi. Detaylar...

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta istifa ve ayrılık kararları!
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27 Kasım 2024 12:05
Son güncelleme 27 Kasım 2024 12:52
Beşiktaş Kulübü'nde arka arkaya gelen kötü sonuçların ardından arka arkaya ayrılık ve istifa kararları alındı.

AYBABA, FRIEDEL VE GÖÇMEZ!

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel'a katkıları için teşekkür edilirken, Asbaşkan Onur Göçmez bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak Kulübe gönderdi.

BİR İSTİFA DAHA

Beşiktaş'ta Onur Göçmez'in ardından iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de yönetime istifasını sundu.

METE VARDAR'DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'ta Asbaşkan Mete Vardar ise yaptığı açıklamada, "Maccabi maçı bizim için çok önemli. Takımın başında Macaristan'a gideceğim. Önceliğimiz maçı kazanmak. Cuma günü geri kalan konuları konuşuruz." ifadelerini kullandı.

OKAY KARACAN'IN GÖREVİNE SON

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada Samet Aybaba ve Brad Friedel'ın ardından Okay Karacan'ın görevine son verildiğini duyurdu

Açıklamada, "Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Okay Karacan'a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

YÖNETİMDEN TOPLANTI KARARI

Beşiktaş Yönetim Kurulu, art arda gelen istifaların ardından bugün (Çarşamba) Tüpraş Stadyumu'nda bir toplantı gerçekleştirme kararı aldı.

BEŞİKTAŞ'TA GECE YARISI İKİ İSİM GÖNDERİLDİ! TIKLA!



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