Beşiktaş'ta istifa kabul edilmedi!

Beşiktaş'ta asbaşkan Onur Göçmez'in istifası kabul edilmedi.
Göçmez, Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yolların ayrılmasının ardından yönetime istifasını sundu.
Onur Göçmez'in ardından iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de istifa etti.
Beşiktaş Yönetimi, bu gelişmelerin ardından Tüpraş Stadyumu'nda olağanüstü toplandı.
Bu toplantıda Onur Göçmez'in istifası kabul edilmedi ve Göçmez, istifa kararından vazgeçirildi.
Göçmez, Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yolların ayrılmasının ardından yönetime istifasını sundu.
Onur Göçmez'in ardından iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de istifa etti.
Beşiktaş Yönetimi, bu gelişmelerin ardından Tüpraş Stadyumu'nda olağanüstü toplandı.
Bu toplantıda Onur Göçmez'in istifası kabul edilmedi ve Göçmez, istifa kararından vazgeçirildi.