Beşiktaş'ta istifa kabul edilmedi!

Beşiktaş'ta asbaşkan Onur Göçmez'in istifası kabul edilmedi ve Göçmez istifadan vazgeçirildi.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta istifa kabul edilmedi!
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27 Kasım 2024 14:27
Son güncelleme 27 Kasım 2024 14:32
Beşiktaş'ta asbaşkan Onur Göçmez'in istifası kabul edilmedi.

Göçmez, Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yolların ayrılmasının ardından yönetime istifasını sundu.

Onur Göçmez'in ardından iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de istifa etti.

Beşiktaş Yönetimi, bu gelişmelerin ardından Tüpraş Stadyumu'nda olağanüstü toplandı.

Bu toplantıda Onur Göçmez'in istifası kabul edilmedi ve Göçmez, istifa kararından vazgeçirildi.

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