Beşiktaş'ta ilk transfer tamam: Jurasek Geliyor!

Beşiktaş, yeni sezonun ilk transferini savunma hattına yaptı.
Siyah-beyazlılar, sol bek pozisyonu için Benfica'nın oyuncusu David Jurasek ile anlaşmaya vardı.
TRT Spor'un haberine göre, 24 yaşındaki Çek futbolcu, satın alma opsiyonlu kiralık olarak Beşiktaş'a transfer oluyor.
Geçtiğimiz sezonu Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren Jurasek, 22 maçta görev aldı ve 3 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun hafta sonu İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.
Siyah-beyazlılar, sol bek pozisyonu için Benfica'nın oyuncusu David Jurasek ile anlaşmaya vardı.
TRT Spor'un haberine göre, 24 yaşındaki Çek futbolcu, satın alma opsiyonlu kiralık olarak Beşiktaş'a transfer oluyor.
Geçtiğimiz sezonu Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren Jurasek, 22 maçta görev aldı ve 3 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun hafta sonu İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.
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