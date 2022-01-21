Teknik Direktör Önder Karaveli'nin göreve gelmesinin ardından çıkış yakalayan ve 15 maç aradan sonra üst üste iki galibiyet alan Beşiktaş'ta keyifler yerinde.



Siyah-beyazlılar, yarın saat 13.30'da konuk olacağı Yeni Malatyaspor deplasmanında da kazanarak zirveye biraz daha yaklaşmayı hedefliyor.



ÜÇLÜDEN İYİ HABER



Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren Beşiktaş'a üç iyi haber geldi.



Sakatlıkları nedeniyle Karagümrük karşısında yer alamayan Atiba, Welinton ve Emirhan İlkhan takımla çalışmalara katıldı. Siyah-beyazlılar, bugün özel uçakla Malatya'ya gidecek.



