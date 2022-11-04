Beşiktaş'ta gündem Talisca; Çare aranıyor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in oturmasının ardından gözler transfere çevrildi. Beşiktaş'ın gündemine eski yıldızı Anderson Talisca geldi. Al Nassr forması giyen Brezilyalı futbolcu mevcut kulübünde 7 milyon euro kazanıyor. Beşiktaş ise Talisca için şartları araştırıyor.



Ancak; takım içindeki dengeler de düşünülerek 3 milyon euro bandı aşılmayacak. Talisca'nın ciddi bir fedakarlık yapması gerekecek. Söz konusu durum transferi zora sokacak etkenlerden biri olarak göze çarpıyor.



Öte yandan Anderson Talisca gözünü 7 Kasım Pazartesi günü açıklanacak Brezilya Milli Takımı kadrosuna çevirdi. 2022 Katar Dünya Kupası'nda boy göstermek isteyen Talisca, teknik direktör Tite tarafından kadroya davet edilirse transfer pazarını da dev organizasyonda yükseltme fırsatı bulacak.



Kulübü Al Nassr ile 2024 yılına kadar kontratı bulunan Anderson Talisca, bu sezon 6 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti.



