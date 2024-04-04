Beşiktaş'ta gözler Semih Kılıçsoy'da!

Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynayacağı Başakşehir maçında gözler 18 yaşındaki yıldız Semih Kılıçsoy'da olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta gözler Semih Kılıçsoy'da!
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04 Nisan 2024 11:12
Son güncelleme 04 Nisan 2024 11:13
Beşiktaş formayla ortaya koyduğu başarılı performansla A Milli Takım'a yükselen Semih Kılıçsoy, maçlar öncesinde şok bir şekilde Ümit Milli Takım'a gönderilmişti. Süper Lig'de oynanacak Başakşehir maçında gözler genç yıldızda olacak...

18 yaşındaki santrfor, büyük olay yaratan bu durum sonrasında Ümit Milli formayla da çıktığı 2 maçta attığı 2 golle Ay-Yıldızlılar'ın kahramanı olmuştu. Başarılı futbolcu, bu akşamki Başakşehir mücadelesinde de ilk 11'de başlayacak.

Genç yetenek, gollerine devam edip, ligde 3 maçtır kaybeden takımına hayat vermek için çaba gösterecek. A Milli formayla Euro 24 hedefi bulunan Semih, şovuna bu akşam başlamayı hedefliyor. 

 
 

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