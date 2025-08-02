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Beşiktaş'ta gözler Renan'da!

Beşiktaş, Zenit forması giyen Brezilyalı genç stoper Robert Renan transferini kısa sürede bitirmek istiyor.

calendar 02 Ağustos 2025 10:15
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta gözler Renan'da!
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Beşiktaş, savunma hattını genç ve potansiyelli bir isimle takviye etmek için Zenit'in 21 yaşındaki Brezilyalı stoperi Robert Renan'ı gündemine aldı.

1.86 boyundaki Renan, stoperin yanı sıra sol bekte de oynayabilen çok yönlü yapısıyla Solskjaer'in de dikkatini çekti.

Yönetim, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Zenit'le resmi temaslara başladı. Oyuncunun yıllık 2 milyon euro civarında maaş istediği belirtiliyor. Transfer görüşmelerinde kısa sürede sonuç alınması bekleniyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Suudi Pro Lig ekiplerinden Al Shabab'da kiralık olarak forma giyen Renan, Körfez temsilcisinde 35 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 asist yaptı.

 

 


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