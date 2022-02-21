Beşiktaş'ta gol sıkıntısı

Süper Lig'deki son 7 maçta 119 şutu rakip kaleye gönderen Beşiktaş sadece 39 isabet buldu ve 7'sini gole çevirebildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta gol sıkıntısı
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21 Şubat 2022 12:31
Altay maçından galibiyetle ayrılmasına rağmen Beşiktaş'ın gol bölgelerinde yaşadığı sıkıntı devam etti.

Sezonun ikinci yarısında 7 karşılaşmaya çıkan Kartal, 7 kez ağları sarsabildi. Siyah beyazlıların şut tercihleri de tartışma konusu. Ligdeki son 7 maçta 119 şutu rakip kaleye gönderen Beşiktaş sadece 39 isabet buldu ve 7'sini gole çevirebildi.

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