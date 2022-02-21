Beşiktaş'ta gol sıkıntısı

Altay maçından galibiyetle ayrılmasına rağmen Beşiktaş'ın gol bölgelerinde yaşadığı sıkıntı devam etti.



Sezonun ikinci yarısında 7 karşılaşmaya çıkan Kartal, 7 kez ağları sarsabildi. Siyah beyazlıların şut tercihleri de tartışma konusu. Ligdeki son 7 maçta 119 şutu rakip kaleye gönderen Beşiktaş sadece 39 isabet buldu ve 7'sini gole çevirebildi.





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