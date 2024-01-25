ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan, Antalyaspor yolcusu...Beşiktaş'ta futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar, önceki akşam 0-0 berabere biten Adana Demirspor maçından sonra Rachid Ghezzal için açıklama yaptı.Cezayirli oyuncunun sözleşmeyle ilgili fikrini aktaran Uçar,fadelerini kullandı.Deneyimli oyuncunun, sezon sonunda Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor'a gitme ihtimali yüksek. Devre arasında bir öneri olursa da değerlendirilebilir.Sakatlıklar nedeniyle 2 sezondur sahalardan sık sık uzak kalan Ghezzal, bu sezon tüm kulvarlarda 17 maçta forma şansı buldu. Cezayirli bu maçlar 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.Beşiktaş'ın Leicester'dan önce kiralayıp sonra 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Ghezzal senelik 2.2 milyon Euro kazanıyor.