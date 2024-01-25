Beşiktaş'ta Ghezzal, Antalyaspor yolcusu!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Rachid Ghezzal'ın, Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor'a gitmesi bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ghezzal, Antalyaspor yolcusu!
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25 Ocak 2024 12:13
Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Rachid Ghezzal, Antalyaspor yolcusu...

Beşiktaş'ta futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar, önceki akşam 0-0 berabere biten Adana Demirspor maçından sonra Rachid Ghezzal için açıklama yaptı.

Cezayirli oyuncunun sözleşmeyle ilgili fikrini aktaran Uçar, "Ghezzal sözleşmeme sadık kalmak istiyorum dedi. Bizim söyleyecek bir şeyimiz kalmadı" ifadelerini kullandı.

ANTALYASPOR'A GİTME İHTİMALİ YÜKSEK

Deneyimli oyuncunun, sezon sonunda Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor'a gitme ihtimali yüksek. Devre arasında bir öneri olursa da değerlendirilebilir.

17 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sakatlıklar nedeniyle 2 sezondur sahalardan sık sık uzak kalan Ghezzal, bu sezon tüm kulvarlarda 17 maçta forma şansı buldu. Cezayirli bu maçlar 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

SENELİK 2.2 MİLYON EURO KAZANIYOR

Beşiktaş'ın Leicester'dan önce kiralayıp sonra 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Ghezzal senelik 2.2 milyon Euro kazanıyor.  

 
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