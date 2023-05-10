Beşiktaş'ta forvet için plan belli: Umut Nayir

Beşiktaş, gelecek sezon ilk 11'e doğrudan 4 takviye için mevkileri belirlerken rotasyonu da güçlendirmek istiyor. Santrfor için teknik heyetin listesinde, daha önce siyah-beyazlı formayı da terleten Umut Nayir yer alıyor.Bu sezon Süper Lig'de Ümraniyespor ile 15 gol, 3 asiste ulaşan 29 yaşındaki oyuncu, gösterdiği üst düzey performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi.Beşiktaş'ta şu ana kadar beklentileri karşılayamayan ve 4 ayrı ülkeden transfer teklifi alan Jackson Muleka'nın sezon sonunda takımdan ayrılması durumunda teknik ekip, Aboubakar ve Cenk'in ardına rotasyon için Umut transferini değerlendirecek. Siyah- beyazlı takıma 2018 yazında katılan Umut, o dönem istenileni veremediği için sırasıyla Bursaspor, Hajduk Split ve Giresunspor'a kiralık olarak gönderilmişti.