Beşiktaş'ta Fernando Lucas Martins mesaisi

Beşiktaş transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor...
Siyah-Beyazlılar, Beijing Guoan forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins'i transfer etmek için girişimlere başladı...
2020 yılından beri Çin ekibinde forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Fernando, Sampdoria, Spartak Moskova, Shakhtar gibi takımlarda forma giydi.
Siyah-Beyazlılar, Beijing Guoan forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins'i transfer etmek için girişimlere başladı...
2020 yılından beri Çin ekibinde forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Fernando, Sampdoria, Spartak Moskova, Shakhtar gibi takımlarda forma giydi.