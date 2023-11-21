Beşiktaş'ta Emrecan Bulut beğeni topladı

Beşiktaş'ın, Sakaryaspor ile oynadığı hazırlık maçında sezon başında kadroya katılan santrfor Emrecan Bulut beğeni topladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmada sezon başında 5 milyon TL bedelle Somaspor'dan transfer edilen Emrecan Bulut'a şans verdi. 87 dakika sahada kalan 20 yaşındaki futbolcu, Rebic'in golünde asisti yaparken Donkor'un kendi kalesine attığı golde de pozisyonun içindeydi.
Takımla idmanlara çıkan Emrecan Bulut, uzun bir aranın ardından hazırlık maçıyla da olsa görücüye çıktı. 20 yaşındaki futbolcu performansıyla beğeni topladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmada sezon başında 5 milyon TL bedelle Somaspor'dan transfer edilen Emrecan Bulut'a şans verdi. 87 dakika sahada kalan 20 yaşındaki futbolcu, Rebic'in golünde asisti yaparken Donkor'un kendi kalesine attığı golde de pozisyonun içindeydi.
Takımla idmanlara çıkan Emrecan Bulut, uzun bir aranın ardından hazırlık maçıyla da olsa görücüye çıktı. 20 yaşındaki futbolcu performansıyla beğeni topladı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU