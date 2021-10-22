Beşiktaş'ta Cyle Larin kararı!

Beşiktaş, yeni sözleşme için teklif yaptığı ancak anlaşma sağlayamadığı Cyle Larin için gelen teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Cyle Larin kararı!
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22 Ekim 2021 09:36
Beşiktaş'ta Cyle Larin bilmecesi yaşanıyor. Siyah-beyazlıların sözleşme uzatmak için teklifte bulunduğu ancak maddi konularda anlaşma sağlayamadığı Kanadalı oyuncunun ara transfer döneminde gitme ihtimali yüksek görünüyor.

Bu sezon hiç 90 dakika sahada kalmayan Larin; ligde 1 gol ve 1 asistle oynadı, Şampiyonlar Ligi'nde ise Sporting'e 1 gol attı. Geçen sezon ilk 9 haftada 5 gol atan Larin'le ipler kopma noktasına geldi. Hali hazırda 1.5 milyon euro'ya oynayan Larin'in menajeri 2.2 milyon euro'da diretiyor.

Yönetim ise 1.5 milyon euro'nun üzerine çıkmayı düşünmüyor ve Larin'e devre arasında gelecek teklifleri bekliyor.


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