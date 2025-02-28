Beşiktaş'ta Ciro Immobile gelişmesi!

Ciro Immobile, ayrılık iddialarını yalanlasa da Beşiktaş yönetimi, genç ve maliyeti düşük bir forvet arayışını sürdürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ciro Immobile gelişmesi!
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28 Şubat 2025 08:21

Yeni sezon için golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Ciro İmmobile'nin ayrılmaya niyeti yok gibi gözüküyor.

Senelik 6 milyon Euro kazanan ve yönetimin elden çıkartıp yerine daha uygun maliyetli genç bir oyuncu almak istediği Immobile, hakkında çıkan ayrılık iddialarını yalanladı. 

Sezona harika bir başlangıç yapan ancak Süper Lig'deki son 10 haftada sadece 1 kez gol sevinci yaşayabilen golcü oyuncu, İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu.

NE DEMİŞTİ?

Türkiye'de ve Beşiktaş'ta olmaktan keyif aldığını belirten İmmobile, "Beşiktaş'ta çok mutluyum, harika bir deneyim yaşıyorum. Türkiye'deki şampiyona zor ama biz de söz sahibi olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanarak ayrılık söylentilerine karşı çıktı.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALACAK 

Ancak yönetim bir sene daha 6 milyon Euro ödemek istemediği Immobile'ye teklif gelirse bunu değerlendirmeye alacak ve tıpkı Arroyo ve Ricardo gibi genç, gelecek vaad eden isimlere yönelecek. 

EN AZ BİR GOLCÜ ALINACAK

Immobile gelecek sezon takımda kalsa da ayrılsa da yönetim en az bir golcü transferi yapmayı planlıyor. Ayrılırsa bu sayı 2'ye çıkabilir.

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