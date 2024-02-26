Beşiktaş'ta Cenk Tosun mutluluğu

Beşiktaş'ta son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Cenk Tosun, taraftarını mutlu etti.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun mutluluğu
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26 Şubat 2024 12:26
Beşiktaş'ta geçen hafta Konyaspor karşısında golünü atan Cenk Tosun, İstanbulspor deplasmanında da mücadelenin yıldızlarından biriydi.

32 yaşındaki forvet, Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy ile bulduğu ilk golün asistini yapan isim oldu.

Tecrübeli futbolcu, sahada kaldığı süre içerisinde etkili bir performans göstererek taraftarlarını mutlu etti.

Cenk Tosun, çıktığı son 4 maçta 1 gol ve 2 asiste imza attı.

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