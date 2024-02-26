Beşiktaş'ta Cenk Tosun mutluluğu

Beşiktaş'ta geçen hafta Konyaspor karşısında golünü atan Cenk Tosun, İstanbulspor deplasmanında da mücadelenin yıldızlarından biriydi.
32 yaşındaki forvet, Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy ile bulduğu ilk golün asistini yapan isim oldu.
Tecrübeli futbolcu, sahada kaldığı süre içerisinde etkili bir performans göstererek taraftarlarını mutlu etti.
Cenk Tosun, çıktığı son 4 maçta 1 gol ve 2 asiste imza attı.
32 yaşındaki forvet, Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy ile bulduğu ilk golün asistini yapan isim oldu.
Tecrübeli futbolcu, sahada kaldığı süre içerisinde etkili bir performans göstererek taraftarlarını mutlu etti.
Cenk Tosun, çıktığı son 4 maçta 1 gol ve 2 asiste imza attı.
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