Beşiktaş'ta Cenk Tosun hesabı açtı

Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta siyah-beyazlıların yıldız golcü oyuncusu Cenk Tosun, ligdeki ilk golünü attı.
Vincent Aboubakar'ın yokluğunda forvet bölgesinde görev yapan siyah-beyazlı oyuncu, 75. dakikada Beşiktaş'ı 2-0 öne geçiren golü kaydetti.
Bu sezon 8'i lig olmak üzere 13 maçta görev yapan Cenk Tosun toplamda 2. golüne imza attı. Siyah-beyazlı oyuncu ilk golünü ise Club Brugge ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu maçında kaydetmişti.
Vincent Aboubakar'ın yokluğunda forvet bölgesinde görev yapan siyah-beyazlı oyuncu, 75. dakikada Beşiktaş'ı 2-0 öne geçiren golü kaydetti.
Bu sezon 8'i lig olmak üzere 13 maçta görev yapan Cenk Tosun toplamda 2. golüne imza attı. Siyah-beyazlı oyuncu ilk golünü ise Club Brugge ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu maçında kaydetmişti.