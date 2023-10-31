Beşiktaş'ta Cenk Tosun hesabı açtı

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun, bu sezon siyah-beyazlı formayla ilk lig golünü kaydetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Cenk Tosun hesabı açtı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2023 00:22
Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta siyah-beyazlıların yıldız golcü oyuncusu Cenk Tosun, ligdeki ilk golünü attı.

Vincent Aboubakar'ın yokluğunda forvet bölgesinde görev yapan siyah-beyazlı oyuncu, 75. dakikada Beşiktaş'ı 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Bu sezon 8'i lig olmak üzere 13 maçta görev yapan Cenk Tosun toplamda 2. golüne imza attı. Siyah-beyazlı oyuncu ilk golünü ise Club Brugge ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu maçında kaydetmişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery