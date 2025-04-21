Beşiktaş'ta ayakta kalan tek isim Rafa Silva!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva, siyah- beyazlıları sırtlamaya devam ediyor. Portekizli futbolcu, kötü giden sezonda takımının gol yükünü yüklenirken 10 numaradan daha çok, gizli forvet gibi sahada yer aldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Bu sezon Süper Lig'de 29 maçta 9 gol, 4 asist yapan 31 yaşındaki yıldız, 43 resmi maçta 15 gol attı 11 asist yaptı. Llig, kupa ve Avrupa hedeflerine erken havlu atan Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın gösterdiği performans teselli kaynağı oldu.
DIŞ SAHA GOLCÜSÜ
Kartal'ın maestrosu dış sahada da başarılı bir performans sergiledi. Rafa Silva, özellikle deplasman maçlarındaki skor katkısıyla dikkat çekiyor. Tecrübeli futbolcu, son 8 dış saha maçında 3 gol, 2 asistle 5 gole katkı sağladı.
DERBİLERDE YILDIZLAŞTI
Yıldız futbolcu derbi müsabakalarında başarılı bir performans sergiledi. G.Saray'a karşı lig ve Süper Kupa'da çıktığı 3 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı. Trabzonspor'a karşı iç sahadaki maçta da bir gol attı. Portekizli futbolcu, F.Bahçe derbisinde ise sessiz kaldı.
Bu sezon Süper Lig'de 29 maçta 9 gol, 4 asist yapan 31 yaşındaki yıldız, 43 resmi maçta 15 gol attı 11 asist yaptı. Llig, kupa ve Avrupa hedeflerine erken havlu atan Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın gösterdiği performans teselli kaynağı oldu.
DIŞ SAHA GOLCÜSÜ
Kartal'ın maestrosu dış sahada da başarılı bir performans sergiledi. Rafa Silva, özellikle deplasman maçlarındaki skor katkısıyla dikkat çekiyor. Tecrübeli futbolcu, son 8 dış saha maçında 3 gol, 2 asistle 5 gole katkı sağladı.
DERBİLERDE YILDIZLAŞTI
Yıldız futbolcu derbi müsabakalarında başarılı bir performans sergiledi. G.Saray'a karşı lig ve Süper Kupa'da çıktığı 3 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı. Trabzonspor'a karşı iç sahadaki maçta da bir gol attı. Portekizli futbolcu, F.Bahçe derbisinde ise sessiz kaldı.