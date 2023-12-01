Beşiktaş'ta Ante Rebic yine vasat kaldı!

Sezon başında beklentilerin altında kalan fakat son dönemde çıkışa geçen Ante Rebic, Club Brugge karşısında yine vasat kaldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ante Rebic yine vasat kaldı!
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01 Aralık 2023 11:05
Sezon başında beklentilerin altında kalan fakat son dönemde çıkışa geçen Ante Rebic, Club Brugge karşısında sahaya ilk 11'de çıktı.

Hırvat hücum oyuncusu, yine beklentilerin altında kaldı. 30 yaşındaki futbolcu, gösterdiği etkisiz performansın ardından ikinci devrede oyundan alındı.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon Siyah-Beyazlı forma ile çıktığı 12 maçta 3 asist yaptı. 

 
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