Beşiktaş'ta Ansu Fati ısrarı!

Ocak ayında kadrosuna 19 yaşındaki Keny Arroyo ve 21 yaşındaki Elan Ricardo'yu katan Beşiktaş, önümüzdeki sezon da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in talimatları doğrultusunda gençleşme hamlesini sürdürmeyi planlıyor.



Siyah beyazlı yönetim, Barcelona'nın yeni sezonda kadroda düşünmediği Ansu Fati için yaz transfer döneminde teklif yapmaya hazırlanıyor. Norveçli teknik adam da genç yıldızın transferi için ısrarcı oldu.



BİTMEYEN SEVDA



Geçtiğimiz ocak ayında İspanyol kanat oyuncusunun adı Beşiktaş ile anılmış, ancak o dönemde resmî bir girişim gerçekleşmemişti. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon Barcelona'da istediği süreleri alamadı.



DEĞERİ 10 MİLYON EURO



Katalan ekibinde yalnızca 8 maça çıkan genç oyuncu, toplamda 187 dakika sahada kalırken skor katkısı üretemedi. On numara pozisyonunda da oynayabilen Fati'nin piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.



