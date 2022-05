Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi Yönetimi ibra edildi

Çebi ve yönetim kurulu,

ibra edildi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TA MALİ VE İDARİ GENEL KURULDA YAŞANANLAR





Beşiktaş'ta, 2022 yılı mali konsolide bütçesi kabul edildi

Ahmet Nur Çebi: "Bir nüfus kağıdım var Trabzon, öteki de Beşiktaş kongre üyesi. Ölene kadar bu kimliklerimi kimse benden alamaz."

Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş'ın hakkını savunduğu iddia edilen bir başka kulüp başkanını kendi camiası başında taç yaparken, sizler bizi yere çalmak istiyorsunuz. Olmaz! Bana hakkımı iade edeceksiniz!"





Ahmet Nur Çebi: "Buraya çıkan Twitter çocuklarının yüzünden yönetim kurulundaki arkadaşlarım görevden ayrılmak istiyor. Artık susun!"

Beşiktaş'ın yıllık olağan mali genel kurulunda, 2021 yılı itibarıyla kulübün borcu 4 milyar 900 milyon 612 bin lira olarak açıklandı.





Beşiktaş Kulübü'nde 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Çebi başkanlığında 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden ayrı ayrı ibraya sunuldu.idari ve mali yönden oy çokluğuylaAhmet Nur Çebi ve yönetim kurulunu idari yönden 79 kişi ibra etmezken, mali yönden 59 üye ibra oylamasında aleyhte oy kullandı."01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulu, idari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edilmiştir."Ahmet Nur Çebi: "Ofisim belli her çarşamba günü öğlen 1 ile 6 arası gelip istediğinizi söyleyin. Çoluğum var çocuğum var bana internetten küfür ediyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar."Ahmet Nur Çebi: "4 milyon euro bonservisle alınmış bir oyuncuya 400 bin euro teklif geldi 2 yıl sonra. Biz kabul ettik yine de gitmedi. Böyle bir yük bırakıldı bize. Biz geldiğimizden beri ilk kez kendi kadromuzu kuracağız bu sene."Ahmet Nur Çebi: "Bu kulübe Boyko, Aras Özbiliz gibi isimler büyük maliyetlere geldi, kimse ağzını açmadı. Hepimiz suçluyuz. Artık futbol takımının transferlerini geliştirilebilir oyuncular üzerinden yürüteceğiz."Ahmet Nur Çebi: "El açtıysam Beşiktaş taraftarına açtım, ayıp mı bu? 'Bırakmam Seni' kampanyası o dönemde bize manevi olarak çok büyük destek sağladı."Ahmet Nur Çebi: "Eğer seneye o hakemlerden birileri yine burada olursa sizin istediğiniz yöntemleri sabahtan akşama kadar her gün uygulayacağım."Ahmet Nur Çebi: "Benim Servet Yardımcı ve Nihat Özdemir ile hiçbir işim olmadı. Ben kendi tarzımla Beşiktaş haklarını savundum. Ben hakemleri kamuoyunda incittiğim takdirde onların bize karşı istemeden de olsa bir cephe alacağını düşündüm, insan çünkü fıtratında var."Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş, İstanbul'dan büyüktür. Kadıköy'de, Beyoğlu'nda doğmuş bir insan Beşiktaşlı olabiliyorsa ben de olabilirim."Ahmet Nur Çebi: "Spor yasasının yüzde 90'ı doğru ancak geçmişten gelen borçları yeni yönetimlere yüklerseniz olmaz. Düzeltileceğine inanıyorum."Ahmet Nur Çebi: "Biz geldiğimizde kapıda icra vardı, kasada 100 lira yoktu. Fuat Bey, kazanırsanız kasada 100 milyon TL'niz var güle güle kullanın. Ama kazanamazsınız tokendan getireceğinizi söylediğiniz 135 milyon doları da siz kasaya koyarsınız."Ahmet Nur Çebi: "Kürsüye çıkmış bir arkadaşa yanlış bildiği bir konuyu açıklıyorum, bana eliyle hareket yapıyor. Ben Beşiktaş başkanıyım, bana saygılı davranacaksın!"Ahmet Nur Çebi: "Kadro dışı kalan oyuncuları 3 tane hoca da beğenip kadroya almadı. 60 milyon euroluk gider yaratmış bu sözleşmeler."Ahmet Nur Çebi: "Abdullah Avcı'ya o dönem, 'Sana nasıl yardımcı olabilirim hocam?' dedim, 'Olamazsın, enerjim bitti.' dedi. O zaman 'Seni yolcu edelim.' dedim, 'Hayır.' dedi. Başkanlık budur, enerjisi kalmamış adamı Beşiktaş'ın başında mı tutacaktım?"Ahmet Nur Çebi: "Geldiğimizden bu yana 1.3 milyar TL borç artmış, 1.2 milyarı zaten bizden kaynaklanmayan dönemden kalan faiz ve kur farkından dolayı ortaya çıkmış."Ahmet Nur Çebi: "Pandemi nedeniyle 2 yılda 1 milyar TL kaybettik. Çin'deki virüsü de ben mi getirdim? Yönetim kurulundaki arkadaşlara herkes teşekkür borçlu. Buraya çıkıp 'İbra etmeyin' diye bağırıyorsunuz. Bunu söyleyen arkadaş ibra ederse ben aday olmam zaten."Ahmet Nur Çebi: "Şekerbank'ta bulunan yüzde 2.5'luk hisseleri alıyoruz. Borcu ödendi."itibarıyla toplantıya katılan üye sayısı 1158'e yükseldi.Murat Ural: "Beşiktaş basketboluna çöreklenmiş bir kaç tane koç var. Oynamayı hak eden çocukları bilerek takıma almayan ve onların yerine Fenerbahçeli velilerin çocuklarını oynatan bir yapı var orada."Murat Ural: "Birileri 'Fenerbahçe Cumhuriyeti' diye pankart açarken biz 'Atatürk'ün izindeyiz' diye pankart açmış bir camiayız. Ancak geçen yıl kazanılan şampiyonluğun ardından cumhurbaşkanının huzuruna çıkan takımımızın Anıtkabir'e gitmemesi bizi derinden yaralamıştır"Göksel Omacan: "Beşiktaş'ın değerlerini küstürdük. Rahmi Koç, Süleyman Seba döneminde her kongreye gelirdi. Serdal Adalı, bu kulüp için hapis yattı. Şimdi adı anılmıyor."Üyelerden Özer Özçetin: "Tarihte hep imece olmuştur. Özür dile diye müdahele ettim. Bağrışma oldu, ortam gerildi. Sonra karşılıklı konuşarak barışıldı."Mali genel kurula katılım 996 üye.Göksel Omacan: "Burası Beşiktaş Genel Kurulu. Buranın bir ağırlığı olmalı. Süleyman Seba döneminde biz büyüklerimize saygı göstermek için ön sıralara dahi oturmazdık."Göksel Omacan: "Yaşanan gerginlik sebebiyle çok üzgünüm. Ben de zaman zaman bu kürsüde eleştiri yaptığımda sözüm sürekli kesilmiştir. Hatibin konuşmasına müdahale edilmesini doğru bulmuyorum."Verilen aranın ardından mali ve olağan genel kurula devam edildi.Yaşanan gerginlik sonrası genel kurula ara verildi.Konuşmacı Berk Tunca'nın başkan Ahmet Nur Çebi'ye eleştirmesi sonrası kongrede gerginlik yaşandıBerk Tunca: "Del Bosque ile bire bir aynı skandala sahip olan Abdullah Avcı konusunda; sonrasında gelen iki hocaya daha az maaş vererek 'Biz bunu amorti ettik' demek... Böyle bir zihniyet olabilir mi?"Berk Tunca: "Taraftara el açmak dışında bir tane bile mali proje görmedik yönetimden."Berk Tunca: "Mevcut sisteme ses çıkaramayan bir hale geldik. Birkaç sezon önce biz kupa maçına çıkmayıp bir direniş göstermiştik ama şu adamlar için bir laf edemedik. 'Güçlü başkan, güçlü yönetim' diye gelmiştiniz göreve. Umarım bu sloganı bulan danışmanlarınız ile yolları ayırırsınız."Berk Tunca: "Oyuncularımız sahada itiraz edemiyor sahada artık. Anlamadık, nedir bu Nihat Özdemir, Servet Yardımcı sevdası? Beşiktaş'ın menfaatlerinden daha mı üstün bu kişiler? Bir basın toplantısı yapıp 'Yeter artık!' diyemedik. Başakşehir'den daha büyük bir statüko kulübü haline getirdiniz Beşiktaş'ı."Berk Tunca: "Hakemlere düdük astırdınız, onu da başaramadık. Geri döndüler. Döndükleri gün o kurumlara istifa ettiremedik, siz de istifa etmediniz."Berk Tunca: "Tam 14 maçta hakemler Beşiktaş'a operasyon çekti. Adana Demirspor maçıyla başladı. 1 oldu sustuk, 2 oldu sustuk... Biz susmadık da siz sustunuz."Berk Tunca: "TFF ile mücadele, rakiplerin lobileri ile mücadele camia birliği ile olur. Hakemlerin içindeki çeteyle mücadeleyi sizin yol göstermeniz ile yapabilirdik. Siz bu isimleri açıklayamadınız. Bu hakemleri insan içine çıkamayacak hale getirmeliydik."Berk Tunca: "Sayın başkan Ahmet Nur Çebi, taraftar sizden sadece icraat istedi. İcraat, sizin söylediğiniz gibi sadece kapalı kapılar ardından olmuyor."Ali Sinanoğlu: "Beşiktaş, Türkiye'dir. Türkiye de Trabzonspor lobisinden büyüktür."İsteyen her üye, 10 dakika süreyle konuşmasını yapabilecek. Şu ana kadar 21 üye söz istedi.Beşiktaş Genel Kurulu'nda, konuşmacıların 10 kişiyle sınırlandırılması yönünde verilen önerge reddedildi"2.5 yıl önce hemen hemen her gün bir haciz işlemi ile karşılaşıyorduk. Kasada da hiç paramız yoktu. Ancak geride bıraktığımız dönemde kulübe kasa kolaylığı sağlayarak nefes aldırdık.""Görev süremizin önemli bir bölümünde pandemi sebebiyle boş tribünlere oynadığımızı ve önemli bir tribün gelirinden olduğumuzu söylemek isterim.""Göreve geldiğimiz dönemde kur 6-7 bandındayken şu anda geldiği durum ortadadır. Buna rağmen tüm sporcularımızın ve çalışanlarımızın hak edişleri eksiksiz ödenmiştir ve ödenmeye devam edecektir."2019'da yaklaşık 3 milyar TL borç ile kulübü devraldık. Geldiğimizde 10 milyon euro olan bütçe açığı 2.3 milyon euroya kadar düşürülmüştür."İstiklal Marşımızın okunmasının ardından genel kurul toplantısı başladı