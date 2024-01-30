Beşiktaş'ta Aboubakar takıma geri dönüyor

Afrika Kupası'nda ülkesiyle turnuvadan elenen ve İstanbul'a gelmesi beklenen Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, Fernando Santos onay verirse Trabzonspor derbisinde 11'de sahaya çıkacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Aboubakar takıma geri dönüyor
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30 Ocak 2024 11:03
Beşiktaş'ta gözler Fenerbahçe maçı sonrası kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar'a çevrildi.

Afrika Kupası'nda Nijerya'ya 2-0 yenilerek kupanın dışında kalan Kamerun Milli Takımı'nın kaptanı Aboubakar'ın bugün İstanbul'a gelmesi ve teknik direktör Fernando Santos ile bir görüşme yapması bekleniyor.

Avrupa'dan istediği teklifleri alamayan, Brezilya'dan gelen teklifleri ise beğenmeyen Aboubakar'ın Santos'a kalmak istediğini ve Beşiktaş'a faydalı olmak istediğini söyleyeceği iddia ediliyor.

Santos'dan vize çıkması durumunda Kamerunlu forvet, Trabzonspor derbisinde ilk 11'de sahaya çıkabilir.

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