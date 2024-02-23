Beşiktaş'ta Aboubakar'ın hedefi ilk 11

Beşiktaş'ta bir ara kadro dışı kalan, sonra takımdan gönderileceği konuşulan Vincent Aboubakar, en sonunda formasına kavuşmuştu.
Yavaş yavaş yeniden takıma ısınan Kamerunlu forvet, İstanbulspor karşısında da ilk 11'de oynamak istiyor.
32 yaşındaki golcü, bu konuda ekstra çalışmalar yaparak, idman açığını kapatmayı hedefliyor.
Tecrübeli forvetin, her geçen gün kendisini daha iyi hissettiği de öğrenilirken, bu konuda yönetim ile bir görüşme yaptığı belirtildi. Fakat İstanbulspor karşısında oynayıp, oynamayacağı konusundaki son karar ise hocasında olacak.
Yavaş yavaş yeniden takıma ısınan Kamerunlu forvet, İstanbulspor karşısında da ilk 11'de oynamak istiyor.
32 yaşındaki golcü, bu konuda ekstra çalışmalar yaparak, idman açığını kapatmayı hedefliyor.
Tecrübeli forvetin, her geçen gün kendisini daha iyi hissettiği de öğrenilirken, bu konuda yönetim ile bir görüşme yaptığı belirtildi. Fakat İstanbulspor karşısında oynayıp, oynamayacağı konusundaki son karar ise hocasında olacak.