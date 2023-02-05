Beşiktaş'ta Aboubakar etki gösteremiyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, takıma katıldığı günden bu yana istenen performansı sergileyemedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Aboubakar etki gösteremiyor
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05 Şubat 2023 12:34
Beşiktaş'ta, Wout Weghorst'un takımdan ayrılmasının ardından takıma dönen Vincent Aboubakar, geldiği günden bu yana eski halini arattı.

Kayserispor maçında sonradan oyuna giren Aboubakar, Alanyaspor ve Karagümrük karşılaşmalarının ardından Sivasspor mücadelesine de ilk 11'de başladı.

3 şutu da karavana

90 dakika sahada kalan 31 yaşındaki santrfor, gol yollarında etkisiz kaldı. Kamerunlu oyuncu, geride kalan 4 maçta da rakip fileleri havalandırma başarısı gösteremedi. 9 ikili mücadeleye giren Aboubakar, bunların 5'ini kazandı. 2 hava topu da kazanan deneyimli forvet, rakip kaleye 3 şut çekti. Fakat 3 şut da isabet bulmadı.

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