Beşiktaş'ta Aboubakar etki gösteremiyor

Beşiktaş'ta, Wout Weghorst'un takımdan ayrılmasının ardından takıma dönen Vincent Aboubakar, geldiği günden bu yana eski halini arattı.



Kayserispor maçında sonradan oyuna giren Aboubakar, Alanyaspor ve Karagümrük karşılaşmalarının ardından Sivasspor mücadelesine de ilk 11'de başladı.



3 şutu da karavana



90 dakika sahada kalan 31 yaşındaki santrfor, gol yollarında etkisiz kaldı. Kamerunlu oyuncu, geride kalan 4 maçta da rakip fileleri havalandırma başarısı gösteremedi. 9 ikili mücadeleye giren Aboubakar, bunların 5'ini kazandı. 2 hava topu da kazanan deneyimli forvet, rakip kaleye 3 şut çekti. Fakat 3 şut da isabet bulmadı.





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