Beşiktaş'ta 5 eksik, 1 sürpriz

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.
Siyah-beyazlılarda cezalı Valentin Rosier ile birlikte sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin, Francisco Montero kadroda yer almadı.
Sakatlığını atlatan Romain Saiss ise kadroya dahil edildi.
İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Romain Saiss, Berkay Vardar, Necip Uysal, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Atiba Hutchinson, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Oğuzhan Akgün, Kevin N'Koudou, Nathan Redmond, Dele Alli, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst.
Siyah-beyazlılarda cezalı Valentin Rosier ile birlikte sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin, Francisco Montero kadroda yer almadı.
Sakatlığını atlatan Romain Saiss ise kadroya dahil edildi.
İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Romain Saiss, Berkay Vardar, Necip Uysal, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Atiba Hutchinson, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Oğuzhan Akgün, Kevin N'Koudou, Nathan Redmond, Dele Alli, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst.
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