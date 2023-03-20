Beşiktaş'ta 3 futbolcu için karar verildi!

Beşiktaş'ta gelecek isimler kadar ayrılacak isimler de önem arz ederken 3 yıldız için de teknik ekipten karar çıktığı öğrenildi.



Cenk Tosun, önceki akşam İstanbulspor karşısında elde edilen 3-1'lik skora bir gol ve 1 asistlik katkı yapmıştı.



Takım kaptanlığını en iyi şekilde yerine getiren Tosun, skor konusunda da üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptı. Sözleşmesinin otomatik olarak 1 yıl daha uzamasına 1 gole katkı uzaklıkta olan Tosun'la, milli maç arasında bu maddenin devreye girmeden kontrat yenilenmesi bekleniyor.



Başarılı oyuncunun 550 bin Euro olan garanti ücretinin 1.5 milyon Euro'ya çıkarılması ve sözleşmesine bonus maddelerinin de eklenmesi planlanıyor.



Operasyon, Cenk Milli Takım'dan dönünce Fenerbahçe maçı öncesinde yapılacak.



Masuaku'nun tapusuna geri sayım



Sezon başında West Ham United'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen tecrübeli sol bek Arthur Masuaku'nun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesine iki maç kaldı.



Masuaku, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarına 11'de başlayıp en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon maddesi geçerli olacak. Beşiktaş, 2.2 milyon Euro ödeyerek oyuncuyu alacak.



Nathan Redmond ile 2 yıllık kontrat



Sezon başında Southampton'dan bonservisiyle Beşiktaş'a kazandırılan Nathan Redmond, istikrar sorunu yaşasa da çalışkan görüntüsüyle dikkat çekmişti. Önceki gün Rachid Ghezzal'ın ilk 11'e dönüşü sonrasında kulübeye geçiş yapan İngiliz hücumcu, bu durumu sorun etmeyerek sonradan oyuna dahil olup şık bir gole imza attı.



Beşiktaş formasıyla 21 maçta 3 gol ve 3 asisti bulunan Jamaika asıllı futbolcunun profesyonelliğinden memnun olan teknik ekibin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyla kontrat yenilenmesine olumlu baktığı ifade edildi. İdarecilerin, 29 yaşındaki yıldız oyuncuyla lig bitiminde 2 senelik yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ