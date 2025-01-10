Beşiktaş'ta 13M euro sonrası yönetime şok: 40M euro

13 milyon euro'luk ödeme ile UEFA'dan borçsuzluk kağıdı alan Beşiktaş yönetimi, sezon sonuna kadar 40 milyon euro daha ödemek zorunda.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 13M euro sonrası yönetime şok: 40M euro
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10 Ocak 2025 08:52
Beşiktaş'ta futbolcuların geçmişe dönük tüm alacakları ödendi. Başkan Serdal Adalı genel kuruldan önce verilen sözü yerine getirerek takıma toplam 13 milyon euro tutarında ödeme gerçekleştirdi.

Yapılan bu yüklü ödemeyle birlikte finansal fair-play kapsamında UEFA ile problem yaşanması tehlikesi de ortadan kalktı.

40 MİLYON EURO DAHA ÖDENECEK

Siyah-beyazlıların kısa süre içinde borçsuzluk belgesini UEFA'ya göndereceği aktarıldı. Sezon sonuna kadar takıma yaklaşık 40 milyon euro daha ödenmesi gerektiği bildirildi.



 
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