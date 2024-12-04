Beşiktaş'ta 11 milyon euro'luk ödeme

Yönetim sıkıntıları ve futbol takımının kötü sonuçlarıyla kaos içerisinde olan Beşiktaş'ta mali yönden de sorunlar yaşanıyordu.
Fenerbahçe derbisi öncesi siyah-beyazlı idareciler, takımın motivasyonunu yükseltmek ve yeni bir başlangıç yapmak için harekete geçti. Futbolcuların maaşları 2 aydır ödenmiyordu. Yönetim salı günü 11 milyon Euro'yu bulan oyuncuların bu ücretlerini hesaplarına yatırdı.
Beşiktaş'ta futbolcularla birlikte ayrıca personellere de maaşları verildi.
Fenerbahçe derbisi öncesi siyah-beyazlı idareciler, takımın motivasyonunu yükseltmek ve yeni bir başlangıç yapmak için harekete geçti. Futbolcuların maaşları 2 aydır ödenmiyordu. Yönetim salı günü 11 milyon Euro'yu bulan oyuncuların bu ücretlerini hesaplarına yatırdı.
Beşiktaş'ta futbolcularla birlikte ayrıca personellere de maaşları verildi.