Beşiktaş'ta 11 milyon euro'luk ödeme

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesi futbolcu ve personellere 11 milyon euro'luk ödeme gerçekleştirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 11 milyon euro'luk ödeme
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04 Aralık 2024 10:07
Yönetim sıkıntıları ve futbol takımının kötü sonuçlarıyla kaos içerisinde olan Beşiktaş'ta mali yönden de sorunlar yaşanıyordu.

Fenerbahçe derbisi öncesi siyah-beyazlı idareciler, takımın motivasyonunu yükseltmek ve yeni bir başlangıç yapmak için harekete geçti. Futbolcuların maaşları 2 aydır ödenmiyordu. Yönetim salı günü 11 milyon Euro'yu bulan oyuncuların bu ücretlerini hesaplarına yatırdı.

Beşiktaş'ta futbolcularla birlikte ayrıca personellere de maaşları verildi.

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