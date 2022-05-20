Beşiktaş'ta 10 eksik

Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan; Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Rıdvan Yılmaz ve Welinton Souza kadroda yer almadı. Beşiktaş'ta ayrıca geçen hafta kırmızı kart gören Valentin Rosier ve Josef de Souza adları da kadroda bulunmadı.Bu isimlerin yanı sıra Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal ve Gökhan Töre de kadroda yer almadı.