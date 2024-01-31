Beşiktaş son 15 sezonda en kötü senesini geçiriyor

Bu sezon 23 maçta 33 gol atabilen Beşiktaş, 2009-10 sezonunda 30 gol bulduğu 23 haftalık periyodun ardından ligdeki en kısır dönemini yaşıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş son 15 sezonda en kötü senesini geçiriyor
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31 Ocak 2024 12:32
Süper Lig'de oynadığı son üç maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik alan; rakip fileleri bir kez bile havalandıramayan Beşiktaş, son 15 yılın en kısır dönemini yaşıyor.

Defans hattını oturtamayan ve 23 maçta 16 farklı savunma rotasyonu deneyerek, ağlarında 31 gol gören siyahbeyazlılar, kolay gol yemesine karşın gol atmakta da zorlanıyor.

15 SEZON SONRA EN KÖTÜSÜ

Beşiktaş, 2009- 10 sezonunda 30 gol bulduğu 23 haftalık periyodun ardından ligdeki en az gol attığı dönemini geçiriyor.

Yapılan üç teknik direktör değişikliğine rağmen gol yollarına çare bulamayan Kara Kartallar; hem kadro hem de saha içi sonuçlarına bir çare bulamadı. Dördüncü sıradaki Beşiktaş'ın, zirvedeki rakipleriyle arasında 24 puanlık bir fark bulunuyor.

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