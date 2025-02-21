Beşiktaş, Solskjaer ile dolu dizgin!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında deplasmanda Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.



Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'le çıktığı 4. lig maçından da yenilgisiz ayrıldı.



Norveçli teknik adam, yeni kariyerinde çıktığı ilk maçta Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken daha sonra oynadığı Sivasspor ve Trabzonspor maçlarının ardından Eyüpspor'u da mağlup etti.



Solskjaer'in görev aldığı süreçte siyah-beyazlı takım tek yenilgisini UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi Twente karşısında aldı.







