Beşiktaş, Solskjaer ile dolu dizgin!

Beşiktaş, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile ligde çıktığı 4 maçtan da yenilgisiz ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Solskjaer ile dolu dizgin!
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21 Şubat 2025 22:57

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında deplasmanda Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'le çıktığı 4. lig maçından da yenilgisiz ayrıldı.

Norveçli teknik adam, yeni kariyerinde çıktığı ilk maçta Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken daha sonra oynadığı Sivasspor ve Trabzonspor maçlarının ardından Eyüpspor'u da mağlup etti. 

Solskjaer'in görev aldığı süreçte siyah-beyazlı takım tek yenilgisini UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi Twente karşısında aldı.




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