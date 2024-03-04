Beşiktaş şampiyonluktan sonra derbi kazanmakta zorlanıyor

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, son 3 sezonda oynadığı 11 derbide 3 galibiyet alabildi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş şampiyonluktan sonra derbi kazanmakta zorlanıyor
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04 Mart 2024 13:09
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında ağırladığı Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ın son şampiyonluğunu elde ettiği 2020-2021 sezonunun ardından derbilerde yüzü gülmüyor.

Bu sezon sergilediği performansla beklentileri karşılayamayan ve şampiyonluk yarışından oldukça uzakta kalan siyah-beyazlı futbol takımı, son 3 sezondur önemli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında kazanmakta güçlük çekiyor.

Beşiktaş, ligde 16'ncı ve son şampiyonluğuna ulaştığı 2020-2021 sezonundan sonra oynadığı 11 derbinin sadece 3'ünden galibiyetle ayrılabildi.

Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakaların 5'inde mağlup olurken, 3 derbi ise beraberlikle sonuçlandı.

Rakipleriyle oynadığı 11 karşılaşmada 16 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.

Beşiktaş'ın ligde yaptığı son 11 derbi ve sonuçları şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç
2023-2024 Süper Lig Galatasaray 0-1
  Süper Lig Fenerbahçe 1-3
  Süper Lig Galatasaray (D) 2-1
2022-2023 Süper Lig Galatasaray 3-1
  Süper Lig Fenerbahçe (D) 2-4
  Süper Lig Galatasaray (D) 2-1
  Süper Lig Fenerbahçe 0-0
2021-2022 Süper Lig Fenerbahçe 1-1
  Süper Lig Galatasaray (D) 2-1
  Süper Lig Fenerbahçe (D) 2-2
  Süper Lig Galatasaray 2-1
 

- Son 11 derbinin 10'unda ilk golü yedi

Beşiktaş, son 3 sezonda çıktığı 11 derbinin 10'unda kalesinde ilk golü gören taraf oldu.

Siyah-beyazlılar, ilk golü rakip takımların atmasına engel olamadığı bu müsabakaların 5'inde sahadan mağlup ayrılırken, 3'ünden ise geri dönmeyi başararak galip geldi.

Beşiktaş'ın bu süreçte ilk golü yediği 2 derbi ise beraberlikle sonuçlandı. Bir karşılaşmada ise taraflar gol sevinci yaşayamadı.

- Bu sezon derbilerde puan alamadı

Beşiktaş, bu sezon farklı teknik adamlar yönetiminde çıktığı 3 derbide de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray'a 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenilen siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'ye de 3-1 mağlup oldu.

- Üç derbide 10 kişi kaldı

Siyah-beyazlı ekip, son 3 sezonda oynadığı derbi maçlarda 3 kez kırmızı kart gördü.

Beşiktaş, bu sezon Galatasaray'a 2-1 ve 1-0'lık skorlarla mağlup olduğu müsabakalar ile 2022-2023'te Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2 yendiği karşılaşmayı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.  

 
 
 
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