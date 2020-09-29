Beşiktaş, sağ bekini buldu: Rosier!

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Valentin Rosier için Sporting ile anlaşma sağladığı bildirildi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Instagram
Beşiktaş, sağ bekini buldu: Rosier!
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29 Eylül 2020 20:47
Sağ bek transferi beklenen Beşiktaş, aradığı oyuncuyu Portekiz'de buldu.

beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, Sporting'iin sağ beki Valentin Rosier için prensip anlaşmasına vardı.

24 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiralayacak olan Beşiktaş'ın, futbolcuya da yaklaşık 1 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

VALENTIN ROSIER KİMDİR?

Sporting'in geçen yaz Fransız ekiplerinden Dijon'dan 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Fransız oyuncu, Portekiz'de 17 maça çıktı ve skor katkısı yapamadı. Rosier, Dijon'da ise 60 kez forma giydi ve 7 asist yaptı. 

Fransa'da Rodez altyapısında yetişen 1,75'lik futbolcunun Sporting ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

 



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