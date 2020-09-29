Sağ bek transferi beklenen Beşiktaş, aradığı oyuncuyu Portekiz'de buldu.



beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, Sporting'iin sağ beki Valentin Rosier için prensip anlaşmasına vardı.



24 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiralayacak olan Beşiktaş'ın, futbolcuya da yaklaşık 1 milyon euro ödeyeceği belirtildi.



VALENTIN ROSIER KİMDİR?



Sporting'in geçen yaz Fransız ekiplerinden Dijon'dan 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Fransız oyuncu, Portekiz'de 17 maça çıktı ve skor katkısı yapamadı. Rosier, Dijon'da ise 60 kez forma giydi ve 7 asist yaptı.



Fransa'da Rodez altyapısında yetişen 1,75'lik futbolcunun Sporting ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.







