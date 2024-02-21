Beşiktaş Safi Çimento zorlanmadan kazandı

Hentbol Erkekler Süper Ligi karşılaşmasında Beşiktaş Safi Çimento konuk olduğu Konya Büyükşehir Belediyespor'u 39-27 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Safi Çimento zorlanmadan kazandı
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21 Şubat 2024 19:17
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 14. haftanın son maçında Beşiktaş Safi Çimento, deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyespor'u 39-27 yendi.

Konya 75. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip, 15-14 önde kapadı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Safi Çimento, karşılaşmadan 39-27 galip ayrıldı.

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